Sala spiega perché Milano tornerà a riconoscere i figli di coppie lgbtq+

Il Comune tornerà a trascrivere gli atti di nascita dei figli nati da coppie omogenitoriali. Ad annunciarlo, in un video messaggio su Facebook, sono il sindaco di Milano Beppe Sala e l'assessora ai Sevizi civici Gaia Romani, che dopo il confronto con il ministero dell'Interno hanno riaperto alla possibilità del riconoscimento legale per tutti i bambini e le bambine nate da genitori dello stesso sesso. La decisione di interrompere le trascrizioni era arrivata lo scorso marzo su decisione del Governo, che aveva ordinato alle prefetture di tutta Italia lo stop ai riconoscimenti. Una battaglia di civiltà, spiegano sindaco e assessora portata avanti dal Comune di Milano anche per motivi banalmente "pratici", come ad esempio l'iscrizione ai nidi comunali dei figli di coppie lgbtqi+.