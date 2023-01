Il sindaco Sala smentisce il tweet di Letizia Moratti: "Voterò Majorino"

Il primo cittadino di Milano parla del voto per il presidente della Regione in programma il 12-13 febbraio

"Prendo questa esternazione di Letizia con simpatia, ma voterò per Majorino". Sorride il sindaco di Milano Beppe Sala alla domanda dei cronisti riguardo al tweet in cui Letizia Moratti, candidata del terzo polo alla Regione Lombardia, aveva dichiarato che il primo cittadino l'avrebbe votata. Sala smentisce l'ipotesi dell'ex assessora regionale alla Salute, scesa in campo contro la sua ex Giunta, quella presieduta dall'attuale governatore Attilio Fontana, anch'egli candidato con la Lega per il bis alla guida della Lombardia.

"Credo che Majorino possa essere un buon presidente - spiega Sala -. Certo lui punta al voto utile, ma penso che quello che doveva in campagna elettorale fare lo abbia fatto. Il voto disgiunto certamente potrebbe aiutare, ma dipenderà da quanto sarà la reale differenza con Fontana. A volte i sondaggi non sono del tutti realistici. Vedremo".