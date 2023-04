Saluti romani e camerati: l'estrema destra ricorda Sergio Ramelli. Video

La manifestazione sabato sera. In via Paladini il rito del presente

Le fiaccole e il corteo silenzioso. Poi il rito del presente e i saluti romani. Sabato sera tutte le sigle dell'estrema destra milanese hanno ricordato Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù aggredito e ucciso appena 17enne da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia nel 1975.

I manifestanti, un migliaio, si sono ritrovati alle 20 in piazzale Gorini. Gli ultimi ad arrivare, dalla fine di via Strambio, i militanti di Lealtà Azione, seguiti da esponenti di Do.Ra. di Varese - la comunità dei dodici raggi - e del Veneto fronte Skinheads. Squadrati e silenziosi, sono arrivati nel piazzale, da dove verso le 21 si è mosso il corteo, con in testa "Rete dei patrioti", la formazione nata dalle ceneri di Forza Nuova a Milano. Nella pancia del serpentone CasaPound.

Dopo aver percorso via Aselli e via Amadeo - sempre in rigoroso silenzioso, con i tricolori in mano e le fiaccole ai due lati - il corteo è arrivato in via Paladini, dove viveva Ramelli. I militanti, che sono entrati a gruppi, squadrati e in file da cinque, si sono fermati davanti al murale dedicato proprio al giovane ucciso. Lì, dopo la deposizione di una corona, per tre volte è stato chiamato il nome del "camerata Sergio Ramelli", seguito dal presente e dai saluti romani. Alla fine, il "camerate sciogliete le righe".