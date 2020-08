È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e del nucleo sommozzatori per rintracciare tre turisti in nelle acque del Ticino all'altezza di Abbiategrasso, in provincia di Milano.

Nelle immagini dei soccorritori, ecco le fasi di ricerca dei tre dispersi, rintracciati e recuperati grazie all'utilizzo di gommoni, sub e droni per mappare il territorio.