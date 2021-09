Elezioni amministrative, Salvini: "Non escludo di arrivare al ballottaggio in vantaggio"

Il leader della Lega a Milano insieme al candidato del centrodestra Luca Bernardo per presentare i candidati della Lega al Consiglio comunale

"Non escludo di arrivare al ballottaggio già in vantaggio". Così Matteo Salvini presenta i candidati della Lega alle prossime elezioni amministrative di Milano in programma il 3-4 ottobre.

Il leader della Lega ha incontrato anche il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, e sulla sfida con il sindaco uscente Beppe Sala commenta così: "Un sindaco che dopo 5 anni ha il 51% di gradimento evidentemente ha sbagliato qualcosa. Noi abbiamo una buona squadra e non escludo che Bernardo arrivi ai ballottaggi già avanti rispetto a Sala".