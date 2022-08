Matteo Salvini balla per Bob Sinclar il tormentone "Pioli is on fire": il video finisce sui social

"Ce l'abbiamo fatta, finalmente l’ha imparata anche lui! #bobsinclar uno di noi", scrive Matteo Salvini a corredo del video che mostra il noto dj francese suonare "Freed from desire" e sostituire il titolo originarle con quel "Pioli is on fire" tanto in voga nell'estate dello scudetto del Milan. L'adattamento del brano di Gala del 1997 è ormai diventato un tormentone per i tifosi milanisti che così omaggiano l'allenatore Stefano Pioli. E anche il leader della Lega, milanese e grande tifoso rossonero, lo ha intonato in discoteca riprendendo Sinclar che adesso è a conoscenza della "correzione" su cui qualche giorno fa si era mostrato spiazzato.

In un evento a Padova, infatti, il dj era rimasto stupito dalla potenza del coro riadattatao con "Pioli is on fire" al posto del classico "Freed from desire". La sua espressione e una smorfia eloquente avevano raccontato bene lo spiazzamento, poi diventati virali. Per questo sentirlo partecipare al coro durante un evento in Sardegna ha stupito felicemente tutti, i tifosi milanisti specialmente, tra cui lo stesso Salvini che ha condiviso il suo entusuiasmo sui social.