Riqualificazione S. Siro, Sala: "Serve sicurezza, ma senza dimenticare cultura e inclusione"

"La sicurezza è un tema importante, ma bisogna dare spazio anche alla socialità, alla cultura e all'integrazione". A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala a poche ore dall'incontro previsto nel pomeriggio con il prefetto per la firma di un protocollo d'intesa sulla riqualificazione del quartiere S. Siro.

"Bisogna pensare alla gente che ci vive, e quindi fare anche un intervento serio sulle case popolari - ha spiegato Sala - Per questo motivo anche la Regione Lombardia dovrà avere un ruolo importante. Credo che la riqualificazione di S. Siro possa essere un buon terreno di collaborazione".

Il sindaco ha anche parlato delle manifestazioni 'No green pass', esprimendo la propria preoccupazione per i cortei non autorizzati: "Con manifestazioni così, non concordate con la Questura, in cui spesso i cortei si ramificano per le strade del centro, non c'è purtroppo molta possibilità di intervento, a meno che la Polizia non decida di caricare. Questa però è un'ipotesi che né il Prefetto né io riteniamo realisticamente possibile, né tantomeno opportuna".