Sanatoria stranieri: "Persone in attesa da luglio 2020, così molti tornano al lavoro nero"

Chiedono di accelerare le pratiche per le sanatorie promesse dal Governo agli stranieri nel 2020, ma che giacciono inevase sulle scrivanie della Prefettura a causa della lentezza della burocrazia e delle restrizioni causate dal Covid. Per questo decine di manifestanti sono scesi in strada lunedì uno marzo protestando in piazza Duomo sotto lo slogan "Non possiamo più aspettare": sigla che riunisce le realtà dell'associazionismo legato ai richiedenti asilo e ai migranti.

"Questa sanatoria doveva regolarizzare migliaia di lavoratori in Italia - spiega Edda Pando, attivista della rete - Invece la lentezza della burocrazia, esasperata dal Coronavirus, sta bloccando le richieste in Prefettura. Ce ne sono talmente tante che a questi ritmi, per evaderle tutte, servirebbero 25 anni. Il vero problema è che la richiesta di sanatoria prevedere che nell'attesa tu non possa fare altri lavori, e questo sta facendo sì che molti stranieri, per non restare senza soldi, senza cibo e senza casa, ritornino a lavorare in nero pur di guadagnare qualcosa. È il risultato esattamente opposto che si voleva ottenere con la sanatoria".