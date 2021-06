Il video choc girato all'interno del Cpr di via Corelli a Milano

Sono sempre poche le immagini che trapelano dall'interno del Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli. Mai più Lager no Cpr ha pubblicato un breve video fatto con un cellulare dove si vede un uomo che cammina lentamente, riprendendo una lunga scia di sangue mista ad acqua.

Loro descrivono la scena così.

"Qualcuno decide ogni tanto di dedicare i pochi, rari minuti nei quali riesce a rientrare in possesso del proprio cellulare per cercare di documentare quel che accade nel Cpr di via Corelli e trasmetterlo all'esterno in disperata ricerca d'aiuto. È necessario - scrivono - prima sollevare almeno un angolo dello scotch che - senza alcun senso e senza alcuna legittimità nel già illegittimo sequestro dei telefoni - i gestori attaccano sulla videocamera dei cellulari dei trattenuti per impedire loro di riprendere e testimoniare la realtà che li circonda" (leggi la notizia).