Sassi contro la Polizia durante le riprese del video del rapper Neima Ezza: perquisite le case di 13 ragazzi. Video

Perquisite le abitazioni di 13 ragazzi dopo i disordini dello scorso 10 aprile avvenuti in piazza Selinunte, quartiere San Siro di Milano, durante le riprese di un video del rapper Neima Ezza. Nella mattinata di venerdì 16 aprile gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato controlli nelle abitazioni dei giovani coinvolti, tra cui anche 10 maggiorenni e tre minorenni, tutti indagati in concorso per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate.

Durante le riprese del filmato, per il quale Ezza è stato denunciato dalla Polizia, i sostenitori del rapper avevano iniziato un lancio di bottiglie e sassi all’indirizzo degli agenti intervenuti per disperdere l’assembramento non autorizzato, agenti che hanno risposto alla sassaiola con il gas lacrimogeno.