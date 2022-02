Milano, scaricavano rifiuti e mobili per strada: incastrati dalle fototrappole della polizia locale

Arresti e sanzioni per oltre 34mila euro tra gennaio e dicembre 2021. Abbandonati in strada anche grandi elettrodomestici e parti di autoveicoli

Sono settantasette gli accertamenti compiuti nel 2021 dalla polizia locale di Milano ai danni di persone che abbandonavano rifiuti in strada scaricandoli dai furgoni in pieno giorno. A incastrarli sono state le 19 fototrappole piazzate per le vie del capoluogo dal comando dei vigili, che hanno permesso di cogliere in flagrante i soggetti coinvolti, identificarli e sanzionarli con multe che superano un ammontare di 34mila euro.