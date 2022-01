Il video dello schiaffo di Bonucci al segretario dell'Inter

Brutto episodio al termine di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana vinta dai nerazzurri grazie a un gol di Alexis Sanchez all'ultimo respiro, al minuto 120 dei supplementari.

Protagonista Leonardo Bonucci, che subito dopo la rete del cileno ha colpito - come mostrano le immagini - il segretario dei padroni di casa, Cristiano Morzillo. Il contratto tra i due è avvenuto a bordo campo perché in quel momento il difensore bianconero stava per entrare sul terreno di gioco per calciare i rigori.

Non è chiaro cosa sia successo - e per ora i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazione ufficiali - ma il video ripreso dagli spalti, e subito diventato virale sui social, mostra chiaramente Bonucci affrontare a muso duro Morzillo per poi colpirlo con uno schiaffo prima di essere portato via di peso.

Il difensore, se la procura acquisirà le immagini, rischia chiaramente una squalifica.