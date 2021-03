Milano, Fridays for Future: "Alle elezioni non appoggiamo nessuno, vogliamo fatti concreti"

"L'avvicinamento del sindaco Beppe Sala ai Verdi? Preferiamo non commentare. Alle prossime elezioni amministrative non sosterremo alcun partito. L'unica cosa che c'interessa sono misure concrete per il clima e la salute dei cittadini, poi non importa da chi arriveranno".

A dirlo sono gli attivisti di Fridays for Future, il movimento ambientalista nato dalla protesta dell'attivista svedese Greta Thunberg che venerdì 12 marzo, in piazza della Scala a Milano, ha annunciato un nuovo sciopero per il clima il prossimo 19 marzo. "Saremo in strada con le biciclette per chiedere mobilità sostenibile e gratuita, e il progressivo stop all'utilizzo di mezzi privati in città".