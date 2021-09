Clima, oltre 2000 studenti in piazza: "Il primo ottobre Greta Thunberg a Milano"

Fridays for Future torna a sfilare per le strade della città dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e annuncia il corteo con la celebre attivista svedese

"Greta Thunberg a Milano il 1° ottobre". Ad annunciarlo sono i Fridays for Future, che venerdì 24 ottobre hanno ripreso gli scioperi per il clima bloccati a causa della pandemia. Gli attivisti per il clima hanno sfilato da largo Cairoli fino al cuore della città, chiedendo (nuovamente) alla politica azioni concrete contro i cambiamenti climatici.

"Le parole non bastano più - spiega Sergio Tonetto, di Fridays for Future Milano - I Fatti, oggi come oggi, ci dicono che i governi continuano a investire nel petrolio. Ne sono la prova tutti i nuovi gasdotti internazionali per i quali sono stati firmati contratti miliardari e che, per forza di cose, vincoleranno i singoli stati a usare ancora per molti anni i combustibili invece che le rinnovabili. Il prossimo 1° ottobre, in coincidenza con l'avvio dei lavori della pre-COP 26 (la conferenza internazionale sul clima, ndr) saremo per le strade di Milano con molti attivisti, tra cui anche Greta Thunberg, e daremo vita a un 'Climate camp' per gli studenti con moltissime iniziative".