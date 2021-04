Milano, scippatore inseguito dalla vittima e dai passanti: bloccato e arrestato. Video

Un rocambolesco inseguimento, con protagonisti uno scippatore 27enne di origine marocchina, la sua vittima e 6 passanti milanesi. È quanto accaduto nella serata di martedì 20 aprile in viale Premuda, zona Dateo, dove il ladro aveva da poco sottratto a una 21enne il cellulare, dandosi poi a una rapida fuga.

L’uomo non aveva tuttavia fatto i conti con la tenacia della vittima, che si è subito messa all’inseguimento dello scippatore aiutata da altri 6 passanti che hanno nel frattempo allertato la Polizia di Stato. A fermare il ladro è stato infine un rider del food delivery, che ha raggiunto e immobilizzato il 27enne in via Vivaio, attendendo poi l’arrivo degli agenti della Questura.