Le spezzano il polso per rubarle il Rolex: il video dello scippo

Prima il colpo sullo specchietto del suv, poi il furto del Rolex e la corsa in ospedale con il polso rotto. Successivamente sono scattate le indagini e per i presunti autori del furto sono scattate le manette. Due uomini di 41 e 45 anni, entrambi napoletani e già noti alle forze dell'ordine, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il furto di un Rolex Daytona da 40mila euro avvenuto in piazzale Dateo a Milano lo scorso 17 novembre. La vittima del furto, una donna di 56 anni, è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dove è stata dimessa con 35 giorni di prognosi.