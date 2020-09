Scuola, studenti nelle classi 'prefabbricate' da mercoledì 16: "Belle e sicure, i ragazzi non avranno freddo"

Stanno terminando in queste ore i lavori per l'assemblaggio delle classi 'prefabbricate' realizzate dal Comune di Milano per ospitare circa mille studenti degli istituti ancora in fase di manutenzione straordinaria. I moduli temporanei saranno pronti entro lunedì 14 settembre, ma saranno accessibili ai ragazzi solo da mercoledì 16 per permettere l'allacciamento di tutte le utenze, riscaldamento compreso.

"Un doppo successo - dice la preside della scuola di via Pizzigoni, Anna Rita D'Auria - Da un lato viene garantito il corretto avvio dell'anno scolastico e dall'altro si continua con i lavori necessari all'interno dell'istututo vero e proprio". Entusiasta anche l'assessore alla Scuola del Comune Paolo Limonta, che spiega: "Non si tratta affatto di container, come detto da alcuni. Abbiamo voluto delle strutture che fossero belle, accoglienti e con tutti i confort perché alcuni alunni le dovranno utilizzare forse anche per tutto l'anno. Sono moduli temporanei che una volta terminati i lavori in questa scuola saranno spostati altrove per permetterci di intervenire anche in altre strutture spostando i ragazzi al loro interno. Ogni classe può infatti ospitare fino a 25 ragazzi".