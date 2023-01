Liliana Segre: "La gente è stanca di sentire parlare degli ebrei deportati"

"La gente, già da anni, dice 'basta con questi ebrei, è una cosa noiosa, la sappiamo, basta parlarne...". Lo ha detto Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all'Olocausto, presentando a Milano, lunedì 23 gennaio, le iniziative per la Giornata della Memoria, che ricorre il 27. Secondo Segre, "tra qualche anno sulla Shoah ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella. Le iniziative che possono venire da una vecchia come me a volte sono noiose per gli altri. Questo lo capisco perfettamente".

Così lo sfogo della senatrice a vita sul Giorno della Memoria. Segre ha ricordato che c'è perfino chi nega l'Olocausto. "Quando uno è vecchio come me e ha visto prima l'orrore e poi è arrivato a sentire che si nega addirittura... quando ad un certo punto la coscienza si sveglia, dopo che sei stato non capito e silenzioso, non sei mai contento, perché quello che vedi intorno a te non è abbastanza. Una come me non si accontenta", ha detto.

Il tram per il Memoriale

La senatrice è soddisfatta, comunque, di una delle iniziative dedicate alla Memoria: "Finalmente, per il primo anno, c'è un tram che passa per Milano con scritto 'Giorno della Memoria - Memoriale della Shoah'. Ho rotto le scatole, sono noiosissima e mai contenta. E così a 92 anni, prima di morire, vedo il mio tram 'travestito', sul quale non posso più salire perché ho la scorta perché dò fastidio. Sono contenta, ma da quanti anni poteva esserci questo tram?", ha commentato riferendosi ad un tram numero 9 ora a pochi metri dalla sede del Memoriale e che, dal 24 gennaio, circolerà con una nuova livrea caratterizzata da una distesa di papaveri, simbolo di rinascita, e sulla fiancata la scritta 'Memoriale della Shoah - Binario 21 - stazione Centrale'.

