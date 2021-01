Sei rapine in due mesi: preso a Pavia il ladro che nel 2019 seminò il panico nei negozi di Milano. Video

Sei rapine commesse tra ottobre e novembre del 2019 in altrettanti negozi della zona sud di Milano, delitti consumati con una freddezza tale da guadagnarsi il soprannome di “ladro nonchalant”.

L’uomo, un 38enne milanese residente a Pavia, è finito in manette dopo che gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato grazie alle registrazioni delle videocamere di sorveglianza dei negozi rapinati. L’uomo risiedeva in una casa accoglienza del pavese, nella quale si trovava in affidamento per condanne legate a precedenti reati.