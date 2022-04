ProTetto: "Stop ai daspo per allontanare i senzatetto dal centro"

"Usare i daspo per allontanare i senzatetto dal centro non risolve certo il problema, è semmai un modo per nascondere la polvere sotto al tappeto". A dirlo è Fernando Barone, presidente di ProTetto, associazione impegnata nell'assistenza ai senza fissa dimora che proprio per la sua attività ha ricevuto nel 2021 un Ambrogino d'oro, massima onorificenza della città di Milano. A motivare l'appello di ProTetto, sarebbero alcune ordinanze di allontanamento dal centro storico comminate ad almeno 5 clochard dalla questura di Milano e che sarebbero state emesse - sostiene l'associazione - "per presunti problemi di ordine pubblico".

"Nelle ordinanze c'è scritto che i senzatetto bivaccano e bevono in luoghi di interesse sociale. Conosciamo le persone contro le quali sono stati fatti i daspo e possiamo assicurare che si tratta di persone assolutamente innocue. Allontanarle dal centro, in ogni caso, non risolverebbe certo questi presunti problemi di ordine pubblico, perché se un soggetto ha atteggiamenti che recano disturbo alla quiete pubblica non è certo spostandolo in periferia che si ravvederà. Chiediamo al sindaco e al questore di sospendere i daspo già emessi e di non farne altri. Quello del disagio sociale è un problema che riguarda tutta la città, e fare delle ordinanze di allontanamento dal centro significa solamente spostare il problema altrove, non risolverlo. Il nostro timore è che il Comune e la Questura vogliano in un certo senso nascondere la polvere sotto al tappeto, come già accaduto quest'inverno quando l'Amsa e la polizia locale hanno sgomberato i clochard che dormivano nei tunnel della Stazione Centrale, buttando via coperte, materassi e zaini con dentro i loro effetti personali".