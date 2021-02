Flashmob con le tende per i senzatetto: "Dormitori sporchi e con le cimici, i clochard scelgono la strada". Video

Una tendopoli davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per denunciare le condizioni dei senzatetto della città. La manifestazione è stata organizzata sabato 6 febbraio dal gruppo 'Mutuo soccorso Milano' e dalla brigata solidale Lena-Modotti, che chiedono all'Amministrazione di migliorare il 'piano freddo' per i clochard, finora giudicato carente.

"Il numero dei senza fissa dimora è in crescita a Milano - spiegano i manifestanti - Nel 2020, anche a causa della pandemia, noi ne abbiamo contati 300 in più. Di fronte a questi numeri, purtroppo, il 'piano freddo' messo in campo dal Comune è davvero carente. La procedura burocratica per accedere ai dormitori è complicata, e una volta dentro i locali sono sporchi e i letti pieni di cimici. Molti ci hanno detto apertamente che in alcuni rifugi le condizioni sono così pessime che preferiscono scegliere la strada e il freddo piuttosto che il dormitorio".