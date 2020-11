Senzatetto, piano anti freddo al via il 1° dicembre: a Milano 2000 posti letto, 14 riservati a pazienti Covid

Duemila posti per i senzatetto di Milano, di cui 14 riservati a chi ha sintomi Covid, con un numero verde attivo per la cittadinanza a cui segnalare eventuali casi di senza fissa dimora in condizioni critiche. È quanto previsto dal piano anti freddo 2020 del Comune di Milano, che a partire dal 1° dicembre i, nonostante le difficoltà logistiche dovute alla pandemia, ha attivato la rete di assistenza per i clochard in vista dell'inverno.

A illustrare il piano è l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Gabriele Rabaiotti, che intervistato da Milano Today ha spiegato: "Grazie alla disponibilità di associazioni e strutture della città saremo in grado di dare posto a 2000 utenti, con una struttura da 14 posti dedicata anche a chi ha sintomi Covid tali da non necessitare assistenza ospedaliera. Per il momento l'ospitalità nelle strutture sarà garantita solo di notte, ma nel caso i numeri dei contagi salissero in modo pericoloso siamo pronti a estendere l'accoglienza anche alle ore diurne, per evitare che i senza fissa dimora debbano stare troppo in giro".

Il numero per segnalare clochard in difficoltà

"Le situazioni di difficoltà non mancheranno - continua Rabaiotti - Per questo c'è un numero verde per le segnalazioni di casi ritenuti 'critici', lo 02.884.476, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Oltre alle strutture convenzionate con il Comune sarà inoltre riaperto anche il mezzanino della Stazione Centrale. Per usufruire del servizio di accoglienza è necessario recarsi presso il Casc, che indirizzerà gli utenti nelle adeguate strutture di ospitalità".