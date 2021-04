Milano, serenate a domicilio: l'iniziativa del gruppo teatrale "Duperdu". Video

Canzoni personalizzate direttamente sul pianerottolo di casa o sotto le finestre del fortunato destinatario. È l'iniziativa dei Duperdu, il duo teatrale formato da Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, che per allietare le giornate dei milanesi hanno ideato la "Serenata Fattapposta": una serenata scritta e suonata su "ordinazione" e a domiclio.

"È un’idea che nasce per tenere vivo il rapporto diretto con il pubblico in un periodo in cui i teatri sono chiusi - spiegano i Duperdu - È sufficiente darci un titolo, un’idea o anche solo una foto e noi scriveremo una canzone per il destinatario, che poi suoneremo sotto le sue finestre. Basta compilare il form on-line rispondendo a un breve questionario, e il gioco è fatto".