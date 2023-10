Fabrizio Gatti presenta "Unwanted, ostaggi del mare", la serie Sky tratta dal libro inchiesta "Bilal"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il libro inchiesta di Fabrizio Gatti "Bilal, il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa" diventa una serie tv in otto puntate che andrà in onda dal 3 novembre su Sky. L'adattamento televisivo, dal titolo "Unwanted, ostaggi del mare", è stato realizzato dal regista tedesco Oliver Hirschbiegel, celebre autore di film come "Diana" e "La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler". Tra gli interpreti Marco Bocci e Jessica Schwarz, protagonisti di un cast multiculturale insieme a Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.

"È stato emozionante rivivere quei luoghi, anche se ricostruiti, nei quali ho svolto il mio lavoro da infiltrato sulla rotta dei migranti africani - racconta Fabrizio Gatti, oggi direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it -. Sentire quelle voci e quegli accenti che non ascoltavo da anni mi ha fatto tornare a quell'esperienza e a quei ricordi. Devo ringraziare tutta la produzione di Sky per il grande lavoro fatto, da Nils Hartmann a Stefano Bises, Sascha Rosemann, Patrick Zorer e tanti altri. Unwanted, così come il libro Bilal, parlano soprattuto di storie, storie di persone che dovrebbero riguardare tutti quanti. Dopo tanti anni non è cambiato molto, ma dobbiamo avere speranza per un futuro migliore".