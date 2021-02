Milano: la Polizia lo ferma in strada con uno spinello, ma in casa scopre una serra di marijuana. Video

Si era fatto beccare in strada con uno spinello in tasca, ma nel suo appartamento la Polizia di Stato ha scoperto 25 piante di marijuana e circa 700 grammi di erba già imbustata.

Nei guai un 24enne di via Crescenzago, fermato sabato 13 febbraio da una volante per un controllo, e risultato successivamente in possesso di una vera e propria serra finalizzata allo spaccio. Il giovane, di nazionalità egiziana e con precedenti per reati specifici, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti.