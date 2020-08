Sesso in strada e degrado, la denuncia dei residenti in zona Stazione Centrale: "È così tutte le sere"

Sesso in strada, ma anche spaccio, risse e rapine. Così i residenti del quartiere Stazione Centrale, a Milano, denunciano lo stato di degrado del quartiere, documentando la situazione con un video in cui un cliente consuma un rapporto con una prostituta davanti all'ingresso di un palazzo in via Antonio da Recanate.

"Siamo pieni di spacciatori, consumatori e borseggiatori - scrive l'autore del video a Milano Today - Oltre che un bagno e discarica a cielo aperto, la sera qui diventa terra di prostitute e trans che consumano i loro rapporto davanti al portone".