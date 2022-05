Il mega "set" di Stranger things in piazza Duomo a Milano. Video

Le installazioni per il lancio della quarta stagione della serie Netflix

Hawkins o Milano? Dopo la prima assoluta trasmessa giovedì sera in piazza, Milano continua a essere - almeno per qualche ora - il "set" di Stranger Things, la fortunata serie Netflix che proprio in queste ore ha svelato la sua quarta stagione.

Così, piazza del Duomo - ironizzano dal colosso dell'intrattenimento su Instagram - venerdì mattina "si è svegliata nel 1986". Davanti alla Cattedrale sono infatti apparsi una pista di pattinaggio, un'edicola, taxi gialli, una cabina telefonica in cui è possibile parlare con Dustin - e ascoltare il suo inconfondibile "codice rosso" - oltre che un bus da brividi. Ma nessun pericolo. "Per ora - scherzano da Netflix - nessun Demogorgone in vista".