Raccolta solidale di medicinali in oltre 1000 farmacie di Milano

Prende il via a Milano la settimana del banco farmaceutico, l'iniziativa che da 21 anni raccoglie medicinali per i più bisognosi in oltre 1000 farmacie aderenti della città. Per donare basterà rivolgersi al farmacista che indicherà al cliente quali sono i medicinali da lasciare in dono, medicinali che sono poi raccolti dai volontari del banco farmaceutico e redistribuiti a famiglie e cittadini indigenti.

"In tempi come questi iniziative di questo genere sono fondamentali per le persone meno fortunate - spiegano la vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti e la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca - Quest'anno ci sono 1300 farmacie aderenti, ciascuna collegata a un ente benefico che segnala i bisogni dei pazienti e raccoglie le medicine donate. È un gesto di solidarietà importante che conferma il ruolo centrale della medicina territoriale nella nostra regione".