Milano, esonda il fiume Seveso: ecco il momento quando l'acqua 'esplode' fuori dai tombini. Video

Milano, 24 luglio 2020. Il fiume Seveso esonda per l'ennesima volta. Anche stavolta in modo violento e abbondante, tanto che le acque sporche di fango del corso d'acqua sotterraneo milanese hanno poi inondato gran parte del quartiere Ca' Granda Pratocentenaro con i tre viali - Ca' Granda, Fulvio Testi e Sarca - sommersi da acqua e detriti e con i conseguenti disagi per il traffico veicolare e per i residenti.

Nelle immagini video girate da Patrizio Asciano per MilanoToday, e ormai diventate un grande classico, si vede il momento in cui venerdì mattina l'acqua 'esplode' dal sottosuolo e arriva in superficie nel grande slargo presente tra via Valfurva e viale Ca' Granda. Il resto è ormai parte di quella cartolina tristemente ricorrente nel quartiere e nella città di Milano.