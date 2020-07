E' stata una notte da incubo per Milano. Come ampiamente previsto dai servizi meteorologici, una violenta perturbazione si è abbattuta sulla città. In zona Niguarda, come da triste prassi, è esondato il Seveso.

Ma gli allagamenti si sono verificati in ogni quartiere, con sottopassi di fatto impraticabili. Impressionante anche la quantità di grandine scesa in pochi minuti.