Shevchenko e il sindaco Sala inaugurano il call center per l'emergenza ucraina

Un call center che risponde in lingua ucraina per aiutare tutti i rifugiati che sono stati accolti a Milano. È l'iniziativa presentata dal sindaco Beppe Sala e dall'ex calciatore del milan Andriy Shevchenko, che giovedì 14 aprile hanno ufficialmente aperto il centralino "020205", attivato dal Comune per l'assistenza agli oltre 7mila profughi arrivati in città dal paese in guerra.

"Ringrazio con tutto il cuore l'Italia e i milanesi per l'aiuto che stanno dando al mio popolo - ha spiegato Shevchenko ai giornalisti - L'Ucraina sta solo cercando di difendere i propri diritti, le proprie case e le proprie famiglie. Sono valori che dobbiamo difendere fino in fondo, perché il desiderio degli ucraini è quello di essere parte dell'Europa".

"Tutti noi milanesi sappiamo da che parte stare - ha dichiarato il sindaco Beppe Sala - Sappiamo che dobbiamo stare contro il guerrafondaio Putin e dalla parte del popolo ucraino senza alcun indugio".