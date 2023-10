Centinaia di ragazzini invadono Milano: tutti di corsa dietro il pick up per le maglie del rapper. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A caccia di una maglia. Incredibile folla lunedì pomeriggio in pieno centro a Milano, con centinaia di ragazzini che hanno invaso piazza della Scala e via Case rotte per salutare il loro idolo, il rapper 24enne Shiva.

Era stato proprio l'artista, dai suoi social, a dare appuntamento ai fan sotto la Madonnina per l'evento "Red bomb". Il cantante e il suo staff, a bordo di un pick up, hanno lanciato magliette ai giovanissimi, che hanno rincorso l'auto per decine di metri cercando di accaparrarsi il cimelio. “Siamo qua per fare un pensierino a tutta la nostra gente - hanno detto dal gruppo di Shiva -. Questo non è merchandising, ma è la nostra strada”.

Già a maggio scorso il rapper aveva organizzato un incontro simile e le scene erano state praticamente identiche.