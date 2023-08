Si arrampicano sulla guglia della Madonnina del Duomo di Milano: video

A mani nude si sono arrampicati fino alla cima del Duomo di Milano, sotto la Madonnina. Due ragazzi francesi di 18 e 20 anni sono stati denunciati dalla polizia locale per la bravata portata a termine nella mattinata di venerdì 11 agosto. Per loro ci sarà anche una multa salata, come annunciato da Gianluca Mirabelli, direttore dell'area operativa della locale di Milano.

Tutto è successo intorno alle 6.10. Sono stati gli agenti della polizia locale ad accorgersi della presenza dei due climber sulla guglia più alta della Cattedrale (a quasi 108,5 metri da terra). I ghisa si sono posizionati alla base del Duomo e li hanno aspettati sul lato della Rinascente, dove li hanno bloccati. Per il momento non sono state rese note le loro generalità, né il reato che gli è stato contestato. Stando a quanto trapelato potrebbero far parte di un gruppo di scalatori internazionali di monumenti e grattacieli. Con loro avevano solo alcune fotocamere portatili.