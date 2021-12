Milano, si lanciano nel traffico per far inchiodare le auto: il video della folle bravata

Si sporgono dal bordo del marciapiede lanciandosi in carreggiata per fare inchiodare le auto in corsa. Il folle gioco è stato filmato da alcuni residenti in viale Fulvio Testi, a Milano, dove alcuni ragazzi hanno seminato il panico con la loro challenge alla squid game. Il video è stato messo in rete e pubblicato su Instagram dal canale 'MilanoBellaDaDio'.