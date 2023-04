La "Z" sulle foto delle manifestazioni ucraine a Milano

Imbrattate con il simbolo della "Z" le fotografie delle manifestazioni della comunità ucraina a Milano, affisse nel tunnel Sammartini-Spoleto in zona Stazione Centrale. La scoperta lunedì 3 aprile. La Digos è già stata informata di quanto accaduto.

La "Z" è il simbolo con cui la Russia ha 'marchiato' i suoi mezzi militari fin dall'inizio della guerra d'invasione su larga scala contro l'Ucraina, avviata il 24 febbraio 2022. Bandito, tra l'altro, in Germania, il simbolo "Z" è diventato quindi un marchio di fabbrica per tutti i sostenitori della guerra. Non è infrequente vederlo usato sui social network da parte di filorussi.

"Dal 24 febbraio manifestiamo ogni giorno. Più di 400 giorni in piazza non verranno mai cancellati dalle vostre "Z". Questa è la dimostrazione perfetta di come si sì sente oggi essere ucraino in Italia", ha risposto su Twitter, mostrando il video, Luigi Menegazzi, un giovane italo-ucraino dell'associazione UaMi.

Le fotografie sono state affisse nel tunnel l'8 marzo nell'ambito dell'iniziativa 'Proteste sociali', promossa dal Municipio 2 di Milano insieme all'associazione Donne Fotografe Italiane e all'associazione Fas. Si tratta di un'esposizione temporanea di circa 240 fotografie, realizzate da 14 autrici, scattate in diverse città italiane nel 2022, testimonianze delle piazze e dei movimenti su tematiche riguardanti il clima, la pace, il lavoro e la libertà di scelta delle donne.