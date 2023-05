Ecco perché guidare un camion in città può essere un pericolo per bici e monopattini

La simulazione, organizzato da Lendlease alla Mind Innovation Week di Milano, in cui è possibile sperimentare in prima persona la visuale dalla postazione di guida di un mezzo pesante

I drammatici incidenti degli ultimi mesi, in cui per le strade di Milano hanno perso la vita numerosi ciclisti, sono ormai una vera a propria emergenza cittadina, tra chi vorrebbe interdire completamente il traffico ai mezzi pesanti e chi invece punta il dito sulla guida, a volte spericolata, di chi viaggia in bicicletta.

Per dimostrare quanto può essere pericolosa la presenza dei camion per le strade di Milano, Lendlease ha organizzato una simulazione alla Mind Innovation Week, in cui semplici cittadini possono provare di persona l'esperienza della una cabina di guida di un mezzo pesante, rendendosi contro di tutti i possibili angoli ciechi che un mezzo di questa portata può avere, e dei relativi pericoli per i ciclisti, i conducenti di monopattino e gli autisti dei camion stessi.