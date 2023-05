I ragazzi che rendono smartphone e pc "accessibili" ai disabili

Un'agenzia di servizi online per aiutare chi vive con una disabilità motoria a usare smartphone e pc. L'idea è nata da Raffaele e Nicolò, due giovani milanesi in carrozzina che un anno fa hanno fondato 'TecnologicaMente InSuperabili': un sito sul quale poter chiedere assistenza per trovare una soluzione personalizzata e far così convivere disabilità e accesso alle tecnologie.

"Abbiamo avuto richieste tra le più diverse - spiegano Nicolò e Raffaele -. C'è chi ha una malattia neurodegenerativa e sta progressivamente perdendo la vista, e quindi ha bisogno di uno smartphone con un assistente vocale molto preciso, o chi sta perdendo l'uso delle mani, ma ha necessità quotidiana di usare il computer per fare video chiamate ai genitori o agli amici. Cerchiamo di trovare ogni volta la soluzione più adatta alle esigenze di ciascuno, perché anche noi, nonostante la disabilità, abbiamo bisogno di usare i telefoni e i pc, proprio come tutti quanti".