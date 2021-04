Usava il taxi per spacciare cocaina nel quartiere Baggio. In manette un autista italiano di 45 anni, sorpreso con 10 grammi di polvere bianca nascosti nell’auto e già confezionati per la vendita.

In casa dell’uomo la Polizia di Stato ha inoltre rinvenuto altri 40 grammi di cocaina ancora da “tagliare”, strumenti per il confezionamento dello stupefacente e circa 3.500 euro in contanti.