Milano, spaccio di eroina alla stazione di Rogoredo: arrestati 12 pusher. Video

L'indagine della Polizia di Stato è scattata dopo una serie di tragici incidenti che hanno visto alcuni ragazzi tossicodipendenti investiti dai treni in transito mentre erano in cerca di una dose

Dodici pusher arrestati alla stazione di Rogoredo, la piazza di spaccio a sud di Milano tristemente nota per i molti decessi causati dall’eroina. Una serie di morti che ha fatto scattare un’indagine della Polizia di Stato, indagine che ha portato a individuare 12 spacciatori attivi, ognuno con il proprio “mercato”, lungo i binari dello scalo ferroviario.

Negli ultimi 20 mesi sono stati 6 le persone decedute a Rogoredo per eroina o per incidenti mortali lungo i binari del treno mentre erano in cerca di una dose