Milano, pusher fermato con 4 etti di marijuana: nelle chat del cellulare i timori per un possibile arresto. Video

Nuovo arresto per spaccio dopo l’operazione dello scorso 11 marzo che aveva portato al fermo di un pusher attivo dentro una sala biliardo di Milano.

A finire in manette è stato stavolta un 40enne italiano che in uno stabile di via Caldara deteneva circa 4 etti e mezzo di marijuana già confezionata per lo spaccio. L’uomo, stando a quanto riferisce la Polizia di Stato dopo un’analisi del suo cellulare, aveva espresso più volte in chat ai suoi clienti il timore di essere arrestato.