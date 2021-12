Traffico internazionale di stupefacenti: tra gli arrestati anche alcuni ultras del Milan

Ci sono anche alcuni ultras della curva sud del Milan tra gli 8 arresti fatti venerdì mattina dalla polizia di stato di Milano. Secondo gli inquirenti il gruppo sarebbe responsabile di un traffico internazionale di stupefacenti dal Sudamerica e dal Marocco, importando in Italia ingenti quantità di droga. In queste ore sono in corso numerose perquisizioni in abitazioni riconducibili ai membri della banda nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza.