Uomo ferisce la fidanzata e si suicida: "Le ha sparato mentre era in braccio a me"

"Ho sentito urlare e sono uscito a vedere. Ho visto il ragazzo che puntava la pistola contro le persone. Mi ha detto «vai via che non ti riguarda», io mi sono allontanato e ho chiamato i carabinieri. Mentre ero sul balcone che aspettavo, ho visto la ragazza che si lanciava e d'istinto l'ho presa e me la sono portata in casa. Lui si è sporto, ha sparato e l'ha colpita mentre avevo la ragazza in braccio". È il resoconto del vicino eroe che lunedì pomeriggio ha salvato la vita a una donna di 36 anni aggredita a colpi di pistola dal compagno, un 42enne che si è poi tolto la vita con la stessa arma.

Teatro della tragedia l'appartamento di via Acquedotto a San Giorgio su Legnano, dove la coppia era da qualche mese ospite della sorella di lei e di suo marito. L'aggressore avrebbe sparato con un'arma rubata proprio al cognato, una guardia giurata.