Milano, spara in aria con la pistola per festeggiare il compleanno: il folle gesto messo in rete su Instagram. Video

Spari in aria con la pistola e fumogeni accesi in mezzo al traffico. È la folle goliardata di alcuni milanesi che nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio hanno festeggiato in questo modo il compleanno di un amico.

L'episodio è accaduto nel quartiere San Siro ed è stato interamente filmato e messo in rete su Instagram dagli stessi autori della bravata, orgogliosi di aver seminato il panico in strada con ripetuti colpi di pistola sparati in aria e fumogeni accesi mentre le automobili transitavano.