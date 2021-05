Il video della sparatoria in Colonne: il carabiniere aggredito dal cane e i colpi di pistola

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notte di guerriglia in Colonne dopo una rapina. Le immagini

Video dai social

Un uomo già fermato a terra, il cane lanciato contro il militare, il carabiniere che cerca di indietreggiare ma viene aggredito e poi i due colpi di pistola. Eccoli i frame della notte folle andata in scena alle Colonne di San Lorenzo a Milano, cuore della movida del capoluogo lombardo.

Stando a quanto appreso, tutto è iniziato pochi minuti prima dell'una, quando un'auto dei carabinieri è stata fermata da due 23enni, entrambi tedeschi, che hanno raccontato di essere appena stati aggrediti da due uomini con due cani e rapinati delle collanine. I militari hanno così raggiunto la piazza, che nonostante il coprifuoco iniziato già da due ore era piena di gente, e hanno cercato di bloccare due sospettati.

Dopo aver finto un controllo anti assembramento, azionando sirene e lampeggianti di tre pattuglie, i carabinieri hanno raggiunto i due. Uno dei sospettati, ormai braccato, avrebbe aizzato un pitbull contro i militari e a quel punto uno dei carabinieri - morso più volte al braccio e alle gambe - avrebbe aperto il fuoco, sparando due colpi con l'arma d'ordinanza, mentre il collega avrebbe usato lo spray al peperoncino.

Frammenti del proiettile avrebbero colpito un uomo, che è finito in ospedale con una ferita lieve alle gambe e il cane, che è stato rintracciato poche ore dopo in una clinica veterinaria, ferito ma vivo. Al pronto soccorso anche un 23enne, che sarebbe proprio il giovane che era stato rapinato e che sarebbe stato morso alla gamba dal cane, il carabiniere aggredito e una donna, che aveva ferite superficiali, non è chiaro se causate da "pezzi" di proiettile o di vetro.

Dopo l'intervento dei militari e gli spari, infatti, molti giovani hanno reagito lanciando bottiglie di vetro contro le auto dei carabinieri.

I militari hanno arrestato un 22enne cittadino marocchino, con precedenti, che deve rispondere delle accuse di rapina e resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è stato trovato in possesso della collanina scippata al giovane tedesco. Sarebbe lui l'autore della rapina che ha poi dato il via alla guerriglia.