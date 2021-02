Milano, li aveva redarguiti perché disturbavano la Dad: spedizione punitiva contro il compagno di classe. Video

Una vera e propria spedizione punitiva, organizzata da alcuni ragazzi di Affori e Comasina ai danni di un coetaneo, che li aveva redarguiti perché disturbavano durante la DAD, la didattica a distanza.

Il pestaggio è avvenuto lo scorso 8 dicembre in un sottopassaggio della stazione ferroviaria di Paderno Dugnano, con calci e pugni al compagno di classe e a due altri minorenni accorsi in sua difesa, ai quali sarebbe stata anche sottratta la bicicletta. I ragazzi, tutti individuati e indagati per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali, hanno ammesso le proprie colpe confessando l’accaduto.