Video gol Spezia-Inter 1-3, highlights e sintesi partita

L'Inter c'è: vince 3-1 a Spezia, controllando il match ma passando anche qualche minuto di sofferenza, di fronte a una squadra capace di pungere, più volte, a ripetizione. La concentrazione però è stata sempre alta, la bravura nel colpire nei momenti giusti ha fatto il resto. Brozovic ha disegnato un gol stupendo, poi il match lo hanno chiuso Lautaro e Sanchez, entrati al 60' e bravissimi a mettere in difficoltà la retroguardia di casa. Il gol di Maggiore all'88' ha messo tanto pepe in un finale di gara che sembrava scontato. Non ha sbandato, l'Inter di Inzaghi. Tre punti e quota 69.

Il tabellino di Spezia - Inter: 1-3

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca (21 Ferrer 37'); 25 Maggiore, 14 Kwior, 20 Bastoni (10 Verde 60'); 8 Kovalenko (33 Agudelo 46'), 11 Gyasi, 9 Manaj (18 Nzola 60'; 22 Antiste 70').

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 15 Hristov, 39 Nguiamba, 77 Bertola.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni (6 De Vrij 82'); 2 Dumfries (36 Darmian 75'), 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (22 Vidal 75'), 14 Perisic; 9 Dzeko (10 Lautaro 60'), 19 Correa (7 Sanchez 60').

A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 32 Dimarco, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Marcatori: 31' Brozovic (I), 73' Lautaro (I), 88' Maggiore (S), 94' Sanchez (I)

Ammoniti: S. Bastoni (S), Nikolaou (S)

Recupero: 2' - 4'.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Baccini, Lombardi.

Quarto Uomo: Ghersini

VAR: Banti.

Assistente VAR: Costanzo.