Vaiano Valle: "Rom tagliano alberi per scaldarsi con le stufe. Segata anche la staccionata della ciclabile". Video

Alberi tagliati e persino la staccionata della ciclabile usata come legna per le stufe. La denuncia arriva da alcuni residenti di via Vaiano Valle, quartiere a sud di Milano già noto alle cronache per i frequenti episodi di scarico abusivo di rifiuti nelle cascine abbandonate del borgo storico.

Nel filmato, realizzato da un abitante di Vaiano Valle, sono evidenti i segni degli alberi appena tagliati: "Escono con i carrelli della spesa e le motoseghe, poi dopo poco tornano con la legna per il fuoco. Si sono presi persino la staccionata della pista ciclabile che porta al Parco della Vettabbia".