Stadio, Sala: "Se Inter e Milan hanno altre opzioni sono libere di farlo altrove"

"Se le squadre hanno altre opzioni, sono liberissime...". Così il sindaco di Milano Beppe Sala torna sulla polemica del nuovo stadio di Inter e Milan dopo le voci di un possibile interessamento dei due club a costruire l'impianto nel comune di Sesto S. Giovanni.

"Noi lo stadio lo vogliamo fare, ma nel rispetto delle regole - spiega Sala - Il dibattito pubblico non me lo invento io, è qualcosa che c'è, che piaccia o meno. Non credo ci sia mai stata una mia parola che potesse far pensare che il Comune di Milano non lo voglia fare. Dopodiché, se le squadre hanno altre opzioni, sono liberissime. Noi comunque andiamo avanti".