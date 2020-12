Milano, apre la 'Stanza degli abbracci': così gli anziani della Rsa di Bollate riabbracciano i propri cari

Una 'Stanza degli abbracci' per ridare un po' di calore umano ai suoi anziani ospiti. È l'iniziativa della Rsa Giovanni Paolo II di Bollate, alle porte di Milano, che giovedì 17 dicembre ha inaugurato la struttura che permette ai pazienti di toccare nuovamente, seppure attraverso un guanto di plastica, la mano dei propri cari.

"Alcuni non vedono i parenti da febbraio - spiegano il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, e il direttore sanitario della Rsa, Rosario Cantella - Non potevamo più permettere che questa situazione continuasse e così abbiamo accolto le molte richieste dei figli e nipoti che volevano rivedere di persona il proprio anziano. Di certo per gli ospiti della casa di riposo è stato traumatico non rivedere più i propri cari da un giorno all'altro".

La struttura, realizzata con un tendone gonfiabile, separa ospite e parente mediante un telo di plastica fornito di due fori in cui sono applicati dei guanti di plastica, simili a quelli dei laboratori di virologia, in cui il familiare dell'anziano infila le braccia. Dopo ogni visita è prevista una sanificazione totale della "stanza", mentre a fine giornata gli addetti della Rsa procederanno con un'ulteriore sanificazione straordinaria fatta con l'ozono.