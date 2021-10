Vent'anni fa la strage aerea di Linate: "Non c'è ancora giustizia per le 118 vittime"

Alla cerimonia in memoria del disastro aereo dell'8 ottobre 2001 il sindaco di Milano Sala ricorda l'amico scomprarso nell'incidente, mentre l'unico superstite chiede condanne più dure per gli allora dirigenti dell'aeroporto

Cerimonia solenne al Bosco dei Faggi per ricordare le 118 vittime del disastro aereo di Linate, avvenuto l'8 ottobre 2001 quando per un errore umano un cesna impattò con un aereo di linea della Scandinavian Airlines provocando una strage.

A 20 anni dal terribile episodio il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto ricordare l'amico morto nell'impatto, sottolineando quanto negli ultimi anni sia stato fatto per migliorare la sicurezza dell'aeroporto. Una linea però non condivisa dall'unico superstite del disastro, Pasquale Padovano, che vent'anni dopo chiede ancora la revisione del processo: "Non è stato condannato nessuno, attendiamo ancora giustizia".